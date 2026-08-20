برنت يقفز إلى 93.7 دولار إثر تهديد ترامب بحرب اقتصادية ضد إيران

خبرني - قفزت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 بالمئة، الخميس، عند التسوية، إثر تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرب اقتصادية ضد إيران.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3 بالمئة لتسجل 93.7 دولارًا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى خلال 3 أسابيع.

فيما صعدت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.3 بالمئة، لتبلغ نحو 87.8 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وكان خام برنت قد ارتفع بنحو 25 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، مدفوعًا بتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وما صاحبه من مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

وفي وقت سابق الخميس، هدد ترامب بـ"حرب اقتصادية غير مسبوقة" على إيران، وتوعد الدول التي تدعم طهران بمواجهة "عواقب اقتصادية وخيمة".

وقال ترامب: "تهريب النفط، وخطوط المقايضة، والتحويلات النقدية، ومكاتب الصرافة، وسجلات السفن، والشركات الوهمية، يجب إيقاف كل ذلك فورًا".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على منصة "إكس"، إن تهديد ترامب بحرب اقتصادية ضد طهران "محاولة للتغطية على أزمته الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع الديون وتكاليف الفوائد".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانًا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وأهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي.

ووقعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن أمن المضيق.

وبين 8 و24 يوليو/تموز الماضي، عاودت الولايات المتحدة شن هجماتها على إيران، وردت طهران باستهداف ما قالت إنها "منشآت ومعدات عسكرية أمريكية" في دول عربية.