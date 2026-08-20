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الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ43.1 مئوية

  • 20 أغسطس 2026
  • 23:25
الباقورة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ431 مئوية

خبرني - سجلت محطة الباقورة أعلى درجة حرارة في المملكة، اليوم الخميس، بلغت 43.1 درجة مئوية، حتى الساعة التاسعة مساءً، وفق إدارة الأرصاد الجوية.

وأظهرت بيانات الإدارة، أن محطة دير علا سجلت 43 درجة مئوية، تلتها وادي الريان بـ42.5 درجة، فيما بلغت الحرارة في الأزرق الجنوبي 41.5 درجة، والصفاوي 41.4 درجة.

وأوضحت الأرصاد، أن محطة غور الصافي سجلت 40.4 درجة مئوية، والجفر 40.3 درجة، ومطار الملك حسين/ العقبة 40 درجة، فيما بلغت في وادي الضليل وميناء العقبة 39.8 درجة، ومطار الملكة علياء 39 درجة مئوية.

وتأتي هذه القراءات في ظل تأثر المملكة بأجواء حارة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وسط تحذيرات الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصاً خلال ساعات الظهيرة، وضرورة اتباع الإرشادات الوقائية للحد من آثار ارتفاع درجات الحرارة.

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