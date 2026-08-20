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عيسى محمد أبو عيطة.. مبارك الزواج

  • 20 أغسطس 2026
  • 23:01
عيسى محمد أبو عيطة مبارك الزواج

خبرني - يتقدّم السيد محمود موسى أبو عيطة (أبو مرام) بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابن أخيه الغالي العريس عيسى محمد أبو عيطة، بمناسبة زفافكم المبارك، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يبارك لكما ويبارك عليكما، وأن يجمع بينكما في خير.

عيسى الغالي، نسأل الله أن يجعل زفافكم بداية لأجمل أيام العمر، وأن يملأ حياتكم بالمودة والرحمة والسعادة، وأن يرزقكم حياة زوجية هانئة كريمة، ترفرف في سمائها المحبة، وتزهر في دروبها الأفراح، وتبقى عامرة بالخير والبركة والطمأنينة.

اللهم بارك لكما وبارك عليكما واجمع بينكما في خير، وارزقكما الذرية الصالحة، واجعل بينكما من المودة والرحمة ما يطيب به العمر، ومن السعادة ما يملأ قلوبكما في كل عام.

ألف ألف مبارك لكم، وبالرفاه والبنين، وجعل الله أيامكم القادمة أفراحا لا تنتهي

عيسى محمد أبو عيطة.. مبارك الزواج

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