شحنات الهواتف القابلة للطي مرشحة للتضاعف بحلول 2028

خبرني - يتجه سوق الهواتف الذكية القابلة للطي إلى موجة نمو قوية خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بأن تتجاوز الشحنات العالمية 36 مليون جهاز بحلول عام 2028، مدفوعة بشكل رئيسي بظهور تصميمات جديدة أعرض وأكثر شبهًا بالأجهزة اللوحية.

وبحسب أحدث توقعات شركة الأبحاث Omdia، من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف القابلة للطي بأكثر من 20% سنويًا حتى عام 2028، في ظل اتجاه كبار المصنعين إلى تقديم أشكال جديدة بدلًا من الاعتماد فقط على التصميمات التقليدية.

وقال زاكر لي، المحلل الرئيسي لدى "Omdia": "في عام اتسم بقيود سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين في السوق، تبرز الهواتف القابلة للطي باعتبارها قصة النمو الأكثر إقناعًا في قطاع الهواتف".

الهواتف القابلة للطي تتجه إلى 36 مليون جهاز

تشير "Omdia" إلى أن شحنات الهواتف القابلة للطي ستتضاعف تقريبًا لتصل إلى 36 مليون وحدة في 2028، مع مساهمة التصميمات الجديدة ذات الشاشات العريضة في دفع هذا النمو، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business".

وأشار لي إلى أن "هواوي" كانت من أوائل الشركات التي تبنت هذا الاتجاه من خلال Pura X Max في مايو 2026، قبل أن تطلق "سامسونغ" هاتف Galaxy Z Fold 8 في أغسطس، بينما تستعد شركات أخرى لطرح منتجات مماثلة خلال الأشهر المقبلة.

ويرى محللو "Omdia" أن هذه الفئة الجديدة قد تطلق موجة نمو جديدة في سوق الهواتف القابلة للطي، بعد تباطؤ ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

التصميم العريض يصبح محرك النمو الجديد

تعتبر "Omdia" أن الهواتف القابلة للطي ذات التصميم العريض تمثل أحد أبرز محركات النمو المستقبلية في السوق، مستشهدة بنجاح أجهزة مثل Huawei Pura X Max وSamsung Galaxy Z Fold 8.

ويتميز هذا التصميم بنسبة عرض إلى ارتفاع أقصر وأكثر اتساعًا، ما يمنح الهاتف عند فتحه مظهرًا أقرب إلى الأجهزة اللوحية.

كما تتيح الشاشة الخارجية الأعرض عرض قدر أكبر من المحتوى الأفقي أثناء الاستخدام اليومي، بينما توفر الشاشة الداخلية عند فتح الهاتف تجربة أقرب إلى الأجهزة اللوحية، وهو ما يناسب تعدد المهام ومشاهدة المحتوى والإنتاجية عبر الهاتف.

وترى "Omdia" أن هذا التصميم مرشح ليصبح اتجاهًا مهمًا في الجيل المقبل من الهواتف القابلة للطي.

نمو السوق يتباطأ رغم التوقعات المتفائلة

وصلت شحنات الهواتف القابلة للطي عالميًا إلى 18.2 مليون وحدة خلال 2025، لكن معدل النمو السنوي تباطأ إلى نحو 6% فقط، وهو أدنى معدل نمو يشهده السوق خلال السنوات الأخيرة.

وخلال النصف الأول من 2026، بلغت الشحنات نحو 5.1 مليون وحدة، بانخفاض قدره 21.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت الهواتف القابلة للطي بتصميم "Flip" الأكثر تضررًا، إذ تراجعت شحناتها بنسبة 47% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026.

في المقابل، ظلت شحنات الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الكتابي مستقرة نسبيًا، واستحوذت هذه الفئة على 69% من إجمالي سوق الهواتف القابلة للطي عالميًا.

وتتوقع "Omdia" أن تساعد التصميمات الكتابية العريضة في دعم نمو السوق مستقبلًا، في وقت يُرجح فيه استمرار تراجع الطلب على الهواتف القابلة للطي من نوع Flip.

"هواوي" تهيمن على سوق الهواتف القابلة للطي الكتابية

وتتصدر "هواوي" سوق الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الكتابي عالميًا بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وخلال النصف الأول من 2026، استحوذت "هواوي" على 57% من السوق العالمية لهذه الفئة، مقابل 18% لشركة سامسونغ.

وجاءت "هونر" في المركز الثالث بحصة بلغت 9%، تلتها "أوبو" بنسبة 7%، ثم "فيفو" بحصة بلغت 6%.

وتعكس هذه الأرقام التحول المتزايد في سوق الهواتف القابلة للطي نحو التصميمات الأعرض والأكثر شبهًا بالأجهزة اللوحية، في الوقت الذي تفقد فيه الهواتف القابلة للطي الصغيرة من نوع Flip جزءًا من زخمها السابق.