وست هام يحذر جماهيره من ترديد هتافات معادية لفلسطين

خبرني - طالب نادي وست هام يونايتد جماهيره بالتوقف عن ترديد هتاف "يتضمن رسالة معادية لفلسطين"، وذلك قبل خوض الفريق أول مباراة له على أرضه هذا الموسم في دوري البطولة الإنجليزية.

وذكر وست هام في بيان يوم الخميس أنه "على دراية بهتاف مسيء ومثير للانقسام" رددته مجموعة من جماهيره خلال المباراة الافتتاحية للفريق في دوري البطولة الإنجليزية أمام بيرنلي يوم الأحد الماضي.

وكان الجناح الإسرائيلي مانور سولومون أحد أبرز صفقات وست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما انضم إلى الفريق قادماً من توتنهام بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وأوضح وست هام أنه أصدر البيان "لتذكير الجماهير بالمسؤولية التي نتحملها جميعاً لتمثيل النادي بالشكل الصحيح"، مضيفاً "نشجع جماهيرنا على التشجيع بصوت مرتفع، وبفخر للفريق ولاعبيه، لكن ليس بأي شكل يؤدي إلى إثارة الانقسام أو التسبب في الإساءة إلى زملائهم من المشجعين".

ويستضيف وست هام، الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الماضي، فريق تشارلتون يوم السبت المقبل.