اليونيفيل تسلم مركزها في الليطاني إلى الجيش اللبناني

خبرني - سلّمت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان"اليونيفيل" المتمركزة بالقرب من مركز الجيش اللبناني في منطقة الخردلي في الليطاني جنوب لبنان موقعها إلى اللواء السابع في الجيش اللبناني.

ووفق اليونيفيل، فإن عملية التسليم تأتي ضمن خطة نقل عدد من المواقع التابعة لليونيفيل إلى الجيش اللبناني، في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإنهاء مهمة القوات الدولية في لبنان مع نهاية العام الجاري.

ويأتي تسليم الموقع في سياق استكمال الإجراءات العملانية لتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتسلّمه المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الدولية في المنطقة.

وأكّدت"اليونيفيل"، في بيان، أنّ "حفَظَة السّلام القادمين من نحو 50 دولة، يواصلون التزامهم الكامل بولايتهم، والحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان، من خلال أنشطة يوميّة، بما في ذلك الدّوريّات والمراقبة والتنسيق ودعم الشّركاء في المجال الإنساني".

ولفتت الى أنّ "المدنيّين يتحمّلون العبء الأكبر، حيث يتسبّب النّزاع في اضطراب حياتهم اليوميّة، إذ تواجه العائلات حالةً من عدم اليقين، وقد تضطرّ إلى النّزوح، وسط مخاوف على سلامتها"، وشددت على أن "كلّ جهد يبذله حفظة السّلام لخفض التوتر، ومنع سوء الفهم، والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة، يسهم في منع التصعيد".

وأشارت إلى انّ "عدم الاستقرار ليس في مصلحة أحد"، اعلنت أنّها "تواصل حثّ جميع الجهات على تجديد التزامها بقرار مجلس الأمن الدولي 1701، ووقف انتهاكات القرار، وتجنّب أي أعمال استفزازيّة من شأنها زيادة التوتر، أو أن تؤدّي إلى مزيد من الانتهاكات".