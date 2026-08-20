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إسرائيل تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 42 فلسطينيا

  • 20 أغسطس 2026
  • 22:04
إسرائيل تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 42 فلسطينيا

خبرني - أصدرت السلطات الإسرائيلية، الخميس، أوامر اعتقال إداري بحق 42 فلسطينيًا في سجونها، بينهم معتقلون صدرت بحقهم أوامر جديدة وآخرون جرى تجديد اعتقالهم لفترات متفاوتة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، في بيان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت 42 أمر اعتقال إداري، شملت فلسطينيين من عدة محافظات في الضفة الغربية.

وأوضحت الهيئة أن الأوامر الصادرة تراوحت بين اعتقالات إدارية جديدة وأخرى جرى تجديدها، دون أن تحدد أسماء المعتقلين أو مدد أوامر الاعتقال.

والاعتقال الإداري إجراء يتيح احتجاز أشخاص دون توجيه لائحة اتهام أو محاكمتهم، استنادا إلى أدلة سرية لا يطلع عليها المعتقل أو محاميه، مع إمكانية تمديد الاحتجاز مرات متتالية.

ويُطبق هذا الاعتقال داخل إسرائيل بموجب قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1979، بينما يخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية لأوامر عسكرية تتيح احتجازهم بذريعة وجود خطر أمني مستقبلي.

وفي سجون إسرائيل يقبع نحو 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تجويعا وتعذيبا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى مقتل العشرات منهم، وفقا لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

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