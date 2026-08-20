الاتحاد المصري يتابع إجراءات فيفا التأديبية بحق حسام وإبراهيم حسن وزيكو

خبرني - قال الاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، إنه يتابع الإجراءات التأديبية التي بدأها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ومدير المنتخب إبراهيم حسن واللاعب مصطفى زيكو، على خلفية تصريحاتهم عقب مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وأكد الاتحاد المصري في بيان احترامه للوائح (فيفا) وإجراءاته، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الردود والمذكرات القانونية اللازمة خلال المواعيد المحددة.

كما أكد دعمه ومساندته للمعنيين بالإجراءات، والدفاع عن حقوق الكرة المصرية عبر القنوات الرسمية.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على احترامه لمبادئ اللعب النظيف والجهات المنظمة، مع احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن مصالح الجهاز الفني واللاعبين أمام الجهات المختصة بـ(فيفا).

وحقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا بوصوله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، وكان قريبا من بلوغ ربع النهائي، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

وودع المنتخب المصري البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب الخسارة أمام الأرجنتين التي واصلت مشوارها في البطولة حتى المباراة النهائية.

وعقب المباراة، انتقد المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، ومدير المنتخب إبراهيم حسن، واللاعب مصطفى زيكو، القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.

وقال حسام حسن في حينها إن المنتخب المصري كان أفضل من الأرجنتين، معتبرا أن ما حدث لم يكن عادلا، في انتقاد لشعار اللعب النظيف الذي يرفعه "فيفا". كما ألمح إلى أن اعتبارات تسويقية ربما تقف وراء بعض القرارات، مشيرا إلى رغبة في استمرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في البطولة.

بدوره، انتقد إبراهيم حسن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرا أنها أثرت في نتيجة اللقاء وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة.

كما وجه مصطفى زيكو انتقادات حادة للتحكيم عقب المباراة، معتبرا أن البطولة كانت موجهة، ومشككا في إمكانية السماح للمنتخب المصري بتحقيق الفوز على الأرجنتين.

وتأتي الإجراءات التأديبية التي بدأها "فيفا" على خلفية هذه التصريحات عقب مباراة المنتخبين المصري والأرجنتيني.