تحذير أميركي: قراصنة يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاختراق أنظمة المياه الحيوية

خبرني - حذرت وكالات الأمن السيبراني الأميركية من تصاعد هجمات إلكترونية تستهدف أنظمة المياه والصرف الصحي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن قراصنة يستخدمون الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اكتشاف واستغلال ثغرات في أجهزة صناعية تتحكم في عمليات حيوية.

وقالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، إلى جانب جهات أخرى، إن المهاجمين يستهدفون أجهزة Siemens S7، وهي وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLCs) تُستخدم للتحكم في العمليات الصناعية الآلية.

وتدخل هذه الأجهزة في تشغيل قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والتصنيع والزراعة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

الذكاء الاصطناعي يساعد القراصنة على استغلال الأنظمة القديمة

قالت "CISA" إن الهجمات تأتي في إطار نشاط أوسع يستهدف أنظمة إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.

وحذرت الوكالة من أن نجاح مثل هذه الهجمات قد يؤدي إلى تعطل الخدمات، أو وقوع حوادث تتعلق بالسلامة، أو إلحاق أضرار بالمعدات التي تعتمد عليها البنية التحتية الحيوية.

ووفقًا للوكالات الأميركية، يستخدم القراصنة أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء برمجيات نصية للاستغلال (Exploit Scripts) بالاعتماد على معلومات متاحة للعامة، بهدف اكتشاف وحدات التحكم القابلة للبرمجة التي تعمل بإصدارات قديمة من البرمجيات أو التي تعاني من ضعف في إجراءات الحماية، ثم استغلالها.

ويثير استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الهجمات مخاوف متزايدة، إذ يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تسريع عملية تحليل الأنظمة وتحديد نقاط الضعف، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإعداد هجمات تستهدف البنية التحتية.

تحذيرات من توصيل أجهزة التحكم بالإنترنت

لطالما حذرت "CISA" مشغلي البنية التحتية الحيوية من إبقاء أجهزة التحكم الصناعية الحساسة معزولة عن الإنترنت كلما كان ذلك ممكنًا، للحد من فرص وصول المهاجمين إليها.

ويرى مسؤولون أن المجتمعات الريفية قد تكون من بين الأكثر عرضة للتأثر بمثل هذه الهجمات، لأن أنظمة المياه فيها قد تغطي مساحات جغرافية واسعة وتخدم أعدادًا كبيرة من السكان باستخدام بنية تحتية محدودة الموارد.

وقال متخصص في الاستجابة للحوادث يعمل مع شركات البنية التحتية الحيوية لموقع "تك كرانش" إن استخدام القراصنة للذكاء الاصطناعي في تحديد وحدات التحكم القابلة للبرمجة الضعيفة واستهدافها، إلى جانب استخدامه لفهم طريقة عمل هذه الأجهزة، يمثل تطورًا لافتًا.

لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذه الأنظمة تعاني أصلًا من نقاط ضعف أمنية كبيرة، ما يجعل الذكاء الاصطناعي عاملًا مساعدًا للهجوم أكثر من كونه السبب الرئيسي في ضعفها.

هجمات متكررة تستهدف منشآت المياه الأميركية

يأتي التحذير الجديد في أعقاب سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت خلال الأشهر الماضية شركات ومرافق أميركية مسؤولة عن إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وقالت "CISA" إن وتيرة هذه الهجمات تصاعدت منذ بدء قراصنة يُشتبه في ارتباطهم بإيران باستهداف أنظمة متصلة بالإنترنت تستخدمها البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة.

وسجلت السلطات الأميركية حوادث اختراق في منشآت للمياه بعدة ولايات، من بينها مينيسوتا وميشيغان وأركنساس وجورجيا ونيوجيرسي.

وتسلط هذه الهجمات الضوء على مخاطر متزايدة تواجه البنية التحتية الحيوية، خصوصًا مع الجمع بين أنظمة صناعية قديمة وضعيفة الحماية وقدرات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد المهاجمين على اكتشاف الثغرات واستغلالها بسرعة أكبر.