بعد ألفاريز.. برشلونة يتلقى صفعة جديدة

خبرني - لا يزال برشلونة يبحث عن مهاجم صريح جديد قبل أقل من أسبوعين على إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، وبعد تعثر مساعيه للتعاقد مع جوليان ألفاريز، بدأ النادي الكتالوني بدراسة خيارات أخرى، يتصدرها حاليًا لاوتارو مارتينيز.

وأنهى برشلونة استعداداته للموسم الجديد بصورة إيجابية بعد فوزه على الأهلي المصري 2-1 والتتويج بكأس جوان غامبر، لكن مع اقتراب انطلاق حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة إلتشي يوم الأحد، لا يزال الفريق بحاجة إلى مهاجم رقم 9 بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وماركوس راشفورد.

وقال المدرب هانزي فليك لقناة TV3 عقب المباراة: نحن نبحث عن مهاجم رقم 9، وديكو يقوم بعمل رائع. حمزة مهاجم جيد. يمكنك ملاحظة ذلك في تعامله مع الكرات العرضية. اليوم رأيته يحتفظ بالكرة بشكل جيد، وهذا أمر إيجابي. هذا ما أنتظره منه.

وكان جوليان ألفاريز الخيار الأول لبرشلونة خلال فترة الانتقالات، إلا أن الصفقة تتجه نحو الفشل، وقد يتخلى النادي عنها نهائيًا بحلول نهاية الأسبوع إذا استمرت المفاوضات في حالة الجمود، في ظل رفض أتلتيكو مدريد التفاوض بشأن مهاجمه الأرجنتيني.

وأبدى ألفاريز رغبته في الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، لكن أتلتيكو مدريد رفض بشدة فكرة رحيله. كما تقدم النادي الإسباني بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد برشلونة بسبب مزاعم تتعلق بإجراء اتصالات غير قانونية مع اللاعب، المرتبط بعقد حتى عام 2030.

كما بدا مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني حاسمًا بشأن مستقبل اللاعب، إذ قال يوم الثلاثاء: عندما يتحدث مالك النادي بهذه الطريقة الواضحة، فلا يوجد ما يمكن إضافته. الأمر يشبه القضايا القضائية، لقد تم رفضها.

ومع تراجع فرص التعاقد مع ألفاريز، حول برشلونة اهتمامه إلى لاوتارو مارتينيز. ووفقًا لصحيفة "سبورت"، جمع النادي معلومات حول إمكانية إتمام الصفقة، ويعتقد بوجود فرصة محتملة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، الذي يلعب مع إنتر منذ عام 2018 وسجل 175 هدفًا في 376 مباراة.

لكن الصورة تبدو مختلفة في إيطاليا، حيث أفادت سكاي سبورت إيطاليا بأن: إنتر يرى أن قائده غير قابل للبيع. لاوتارو ليس مطروحًا في سوق الانتقالات، رغم الشائعات الأخيرة التي تداولتها وسائل الإعلام الإسبانية." ويرتبط لاوتارو بعقد مع إنتر ميلان حتى يونيو 2029، بعدما جدد عقده مع النادي الإيطالي عام 2024.

وبحسب صحيفة "سبورت"، يسعى برشلونة إلى إيجاد حل سريع وواضح لمركز رأس الحربة. وإذا فشل خيار لاوتارو أيضًا، فإن النادي يحتفظ بخيارين آخرين لتدعيم خط الهجوم، وكلاهما من المواهب الشابة التي قد تشكل حلًا خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات.