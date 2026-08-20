"لن ننسى الخيانة".. مشجعون يطلقون عريضة تطالب برحيل إنفانتينو

خبرني - أطلقت مجموعات من مشجعي كرة القدم حول العالم عريضة تطالب باستقالة جياني إنفانتينو من رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى جانب إجراء إصلاحات شاملة في هذه المؤسسة.

ويواجه رئيس فيفا ضغوطا متزايدة بعدما اضطر إلى التخلي عن خطط للحصول على استثمارات خاصة في شركة تتولى إدارة بطولات فيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات.

واتهمت 3 اتحادات قارية إنفانتينو بـ"الخداع" وذلك في رسالة مفتوحة الأسبوع الماضي، بسبب الطريقة التي جرى بها إعداد الخطة وعرضها، فيما لا يزال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) متمسكا بمقاطعة فعاليات فيفا بعدما "فقد الثقة" في قيادة إنفانتينو.

ولا يزال إنفانتينو يحظى ببعض الدعم، ولا سيما في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، لكن منظمات جماهيرية تطالب الآن برحيله، مع إطلاق عريضة عبر موقع "تغيير".

وأوضح البيان المرافق للعريضة أن "المحاولة المخزية من جانب شخص واحد، وهو رئيس فيفا نفسه، لبيع كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص كشفت عن خيانة لن تنساها كرة القدم أبدا".

وأضاف البيان "تم إعداد خطة إنفانتينو سرا، والتفاوض بشأنها خلف الأبواب المغلقة، وأخفيت عن أعضاء فيفا أنفسهم وعن ملايين الأشخاص الذين يجعل شغفهم كرة القدم على ما هي عليه".

وترى مجموعات المشجعين أن خطة الاستعانة بمستثمرين من القطاع الخاص كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، إلى جانب تورط فيفا في المناقشات المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، وكذلك سياسته بشأن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للرجال التي أقيمت في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

وتابع البيان "إن الرئيس الذي خان كرة القدم مرارا، ويسخر من لعبتنا فقد الحق في قيادتها. ومن أجل مصداقية فيفا، ومن أجل مستقبل اللعبة، يجب عليه أن يستقيل".

كما تطالب العريضة بإجراء إصلاحات داخل فيفا نفسه، بما في ذلك إشراك المشجعين وغيرهم من الأطراف الرئيسية المعنية بكرة القدم بصورة رسمية في القرارات التي تحدد مستقبل اللعبة.



وقال رونان إيفان المدير التنفيذي لمنظمة "مشجعي كرة القدم في أوروبا" وهي إحدى الجهات الموقعة على العريضة، لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "رحيل إنفانتينو هو الخطوة الأولى والضرورية، لكن ذلك لن يكون له تأثير إيجابي إلا إذا أعقبه إصلاح لمنصب الرئيس ونظام الحوكمة".

وأضاف "إذا كان بإمكان شخص واحد تركيز كل هذه السلطات في يده، فإن نظام الحوكمة في فيفا غير صالح للغرض الذي أنشئ من أجله".

وأوضح إيفان "يحتاج فيفا إلى البدء من الصفر. لقد تم محو جميع الإصلاحات التي أجريت عام 2016 أو أصبحت غير ذات صلة بسبب إنفانتينو. وأعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون منفتحين قدر الإمكان بشأن مستقبل حوكمة كرة القدم، وهناك نماذج أخرى خارج كرة القدم وخارج الرياضة ينبغي النظر إليها، ومن بينها فكرة تناوب رئاسة فيفا، التي تبدو مثيرة للاهتمام".