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  • نجا من الإعدام 8 مرات.. وفاة أكبر سجين في الولايات المتحدة (صور)

نجا من الإعدام 8 مرات.. وفاة أكبر سجين في الولايات المتحدة (صور)

  • 20 أغسطس 2026
  • 21:12
نجا من الإعدام 8 مرات وفاة أكبر سجين في الولايات المتحدة صور

خبرني - أفادت قناة "بي بي سي" بوفاة فرانسيس سميث، سجين الأكبر عمرا في الولايات المتحدة، والذي نجا من عقوبة الإعدام 8 مرات، عن عمر يناهز 101 عاما.

وأدين سميث بقتل حارس أمن في نادي لليخوت عام 1950 في ولاية كونيتيكت وحكم عليه بالإعدام وهو في الـ25 من عمره. والمشتبه به الثاني في القضية أبرم صفقة مع التحقيق وأدلى بشهادته ضد سميث، ولكن بعد عدة سنوات اعترف بارتكاب الجريمة، كما نقلت "بي بي سي".

وعلى مدار عقود، شكك المحققون في قضية سميث بسبب تغير أقوال الشهود وسلوك أحد المتورطين، مما أدى إلى تعليق حكم الإعدام الصادر بحقه 8 مرات وتخفيفه إلى السجن المؤبد في عام 1954.

وتوفي سميث أثناء نومه في دار رعاية المسنين في روكي هيل، وكان حينها تحت المراقبة. وذكرت القناة التلفزيونية أنه أنكر طوال 70 عاما ذنبه في جريمة القتل.

نجا من الإعدام 8 مرات.. وفاة أكبر سجين في الولايات المتحدة (صور)
نجا من الإعدام 8 مرات.. وفاة أكبر سجين في الولايات المتحدة (صور)

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