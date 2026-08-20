سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة يزور شركة بيت التصدير الأردنية لبحث فرص التعاون وتعزيز الصادرات الوطنية

خبرني - استقبلت شركة بيت التصدير الأردنية معالي السيد منار الدباس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة، في زيارة تهدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك مع شركة بيت التصدير الأردنية وسبل تعزيز حضور الشركات والمنتجات الأردنية في المملكة المتحدة ، واستكشاف الفرص المتاحة أمام الصادرات الوطنية، إلى جانب بحث فرص تنظيم وإقامة المعارض والفعاليات والأنشطة الترويجية المشتركة.

والتقى معالي السفير خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير الأردنية الدكتور ماهر مطالقة، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي السيد خالد الصعوب، إلى جانب فريق شركة بيت التصدير الأردنية، حيث جرى بحث مجالات التعاون والآليات التي من شأنها دعم الشركات الأردنية في الوصول إلى السوق البريطاني، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمشترين والمستوردين والشركاء المحتملين.

وتناول اللقاء أهمية الاستفادة من المعارض والبعثات التجارية والفعاليات المتخصصة باعتبارها أدوات فاعلة للترويج للمنتجات والخدمات الأردنية، وإتاحة المجال أمام الشركات الوطنية للتعريف بمنتجاتها وخدماتها، وبناء علاقات تجارية جديدة، وفتح قنوات مباشرة مع المشترين والشركاء في المملكة المتحدة، بما يعزز فرص وصول الصادرات الأردنية إلى أسواق جديدة.



وأكد الدكتور ماهر مطالقة أهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج في دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصادرات والتعريف بالمنتجات والخدمات الأردنية، والمساهمة في بناء جسور التواصل بين الشركات الأردنية ومجتمعات الأعمال في الأسواق الدولية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع السفارة الأردنية في المملكة المتحدة بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للمملكة.