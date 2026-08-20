الأشغال تبدأ السبت صيانة جزء من الطريق الملوكي بين الكرك والطفيلة

خبرني - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اعتبارا من السبت تنفيذ أعمال صيانة جزء من الطريق الملوكي بين الكرك والطفيلة، ضمن العطاء الشامل لصيانة وتأهيل عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الجنوب، في إطار خطتها لرفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

وتشمل الأعمال كشط وإزالة طبقات الخلطة الإسفلتية المتضررة، ومعالجة الهبوطات في المواقع التي تتطلب ذلك، وتنفيذ طبقات إسفلتية جديدة محسنة بالبوليمر، إلى جانب أعمال السلامة المرورية، بما في ذلك دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية، فضلا عن صيانة العناصر الخرسانية والفواصل الإنشائية، وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن برنامج متكامل لصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية في إقليم الجنوب، بهدف إدامة البنية التحتية، ومعالجة المواقع المتضررة، ورفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستخدميه، بما يسهم في توفير شبكة طرق أكثر أمانا وكفاءة واستدامة.

وبينت الوزارة أن الأعمال ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام، ووفق خطة مرورية مؤقتة تراعي المحافظة على انسيابية حركة السير والحد قدر الإمكان من تأثير الأعمال على الحركة المرورية، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية مستخدمي الطريق والعاملين في مواقع التنفيذ.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالشواخص والإشارات المرورية والتحذيرية في مناطق العمل، والتقيد بتعليمات كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، والالتزام بقواعد القيادة الآمنة، حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين، ولتمكين فرق العمل من تنفيذ الأعمال وإنجازها ضمن البرنامج الزمني المحدد.