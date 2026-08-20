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الدميسي رئيسًا فخريًا لنادي الوحدات

  • 20 أغسطس 2026
  • 19:47
الدميسي رئيسًا فخريًا لنادي الوحدات

خبرني - أعلن نادي الوحدات عن منح رجل الأعمال السيد عماد الدميسي الرئاسة الفخرية للنادي؛ نظرًا للوقفة المشرفة والدعم المالي والمعنوي الذي قدمه خلال فترة زمنية قصيرة تكفّل من خلالها باستقطاب 4 محترفين على نفقته الخاصة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ووسائل الإعلام: إن قرار مجلس الإدارة بمنح رجل الأعمال عماد الدميسي الرئاسة الفخرية، يأتي كسياق رد الدين لرجل وفي ومخلص للقلعة الخضراء لم يتوان عن تلبية نداء الواجب وجاء في التوقيت الأفضل للوقوف خلف نادٍ أحبه وعشقه بصدق وهو ما يؤكد أن أبواب نادي الوحدات مفتوحة لأي داعم يقف مع ناديه.

من جانبه شدد الرئيس الفخري لنادي الوحدات رجل الأعمال عماد الدميسي أن دعم النادي واجب على كل محب لهذا الكيان، وأن الجماهير كانت السبب الرئيس الذي دفعه للدعم المباشر؛ لأن جماهير الوحدات هي الأساس في كل الإنجازات التي حققها نادي الوحدات مند تأسيسه.

وأشار إلى أن مستقبل نادي الوحدات سيكون أفضل في القادم بهمة الجميع وتعاونهم وهناك رجال أعمال قادمون لدعم نادي الوحدات من أمريكا وأوروبا وفلسطين.

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