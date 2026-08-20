الزراعة والمياه النيابية تحذر من استمرار الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه

خبرني - حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان عاكف الزعبي من استمرار الاعتداءات على خطوط وشبكات المياه والآبار غير المرخصة، مؤكدا أن المشكلة لا ترتبط بقصور العقوبات بقدر ما تعكس "إهمالا متقادما" عمره نحو 40 عاما.

وقال الزعبي إن ظاهرة الآبار المخالفة بدأت منذ عقود وتفاقمت مع تكرار منح الإعفاءات، ما دفع بعض المخالفين إلى انتظار إعفاءات جديدة والاستمرار في حفر الآبار غير المرخصة.

وأشار إلى تزايد الاعتداءات على الخطوط الرئيسية، وخصوصا خط الديسي، لافتا إلى تسجيل عشرات الاعتداءات خلال الشهرين الماضيين، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى تعزيز الرقابة بصورة مستمرة.

وانتقد الزعبي ما وصفه بضعف متابعة قضايا الاعتداء على المياه بعد إحالتها إلى القضاء، مشيرا إلى أن نحو 10 آلاف قضية عرضت على المحاكم خلال السنوات الماضية انتهت، بحسب قوله، من دون إدانة أي شخص، داعيا وزارة المياه إلى تعزيز الملفات المحالة إلى القضاء بالأدلة اللازمة ومراجعة أسباب عدم نجاح القضايا.

وأكد الزعبي أن معالجة المشكلة تتطلب إصلاحا متكاملا يشمل الرقابة والمتابعة والإجراءات القضائية، إلى جانب مراجعة التشريعات والعقوبات، مشيرا إلى أن العقوبات القائمة لم تكن كافية لوقف تكرار الاعتداءات.