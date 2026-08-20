محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا - فيديو

خبرني - تكفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود البالغة من العمر 14 شهراً، من مرض ضمور العضلات الشوكي في دبي، حيث تتكلف رحلة علاج وأدوية المرض ملايين الدولارات.

العلاج في مستشفى الجليلة

وسيتم علاج الطفلة كاتيا أبو السعود في مستشفى الجليلة للأطفال في دبي، والذي يمتلك برنامج علاج جيني فريداً من نوعه في الإمارات، ويعد أحد أكبر البرامج عالمياً لعلاج مرض ضمور العضلات الشوكي (SMA).

مناشدة وتكفل

جاء تكفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعلاج الطفلة كاتيا، استجابة لمناشدة والدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمسارعة إلى تقديم الدعم المادي لتمكين الأسرة من تحمل تكلفة العلاج الباهظة، وإنقاذ حياة الطفلة بعد أن استنفدت أسرتها كل الوسائل ولم تتمكن، رغم جهود المتبرعين، من جمع المبلغ الكافي لعلاج هذا المرض النادر والخطير.

وكانت والدة الطفلة كاتيا ناشدت الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التكفل بعلاج الطفلة كاتيا: قائلة: «من قلب أم، أتوجه إليكم بهذه المناشدة الإنسانية، راجيةً أن تصل قصة ابنتي كاتيا إلى مقامكم الكريم».

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