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مدرب النشامى (ذو الصيت الزاكي)... هل طلع البدر علينا...؟! 

  • 20 أغسطس 2026
  • 18:43
مدرب النشامى ذو الصيت الزاكي هل طلع البدر علينا 
الكاتب: الصحفي مجدي محمد محيلان

خبرني - اهم مالفت نظري في تصريحات المدرب الجديد للنشامى الكابتن المغربي بادو الزاكي، امران :
  الأول : تحليله وهو (حارس المرمى الأبرز) ، في عصره، على مستوى القارة الافريقية ، لسبب هبوط مستوى حارس مرمى النشامى يزيد ابو ليلى، حيث عزى السبب لزيادة الوزن (ثلاثة كيلو غرامات) ، مؤكداً في الوقت نفسه، ان اعادة المستوى الفني لابي ليلى، واردة جداً ، ضمن رؤية فنية واضحة ، تعتمد على العلم والعمل رياضياً.
  الأمر الثاني : ان باب المنتخب سيظل مفتوحاً لجميع اللاعبين ، المحليين ، المحترفين ، السابقين، واللاحقين ، وان المصلحة العامة هي الهاجس، مجدداً ومؤكداً ما قاله مواطناه عموتة وسلامي من قَبْل : أنْ لا أحد فوق المنتخب! فمهما بلغت نجومية اللاعب ، فليس له ان يشرّط على المنتخب ،بل المنتخب هو الذي يشرط على اللاعب.
   وأهم ما في الأمر أن يستدعي مدرب المنتخب قائمة موسعة من اللاعبين (أولية) ، تضم أكبر عدد من النجوم، يتم انتقاء صفوتهم في نهاية المطاف، لتمثيل المنتخب الوطني ،ويكون ذلك بعد متابعة حثيثة لكافة المباريات المحلية ، ضمن دوريات المحترفين، والدرجات، الاولى والثانية، والثالثة، حتى يتسنى له مشاهدة وربما اكتشاف أكبر عدد من اللاعبين، وفي الوقت نفسه، فلا بد من إبقاء عينه على لاعبينا المحترفين خارجياً ، وبالطريقة التي يراها ، فهناك نجوم وإن لم نعرفها في ملاعبنا ، إلا أنها تنشط في فرق متقدمة، في مختلف ملاعب الكرة في العالم.
ومرحى للزاكي.

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