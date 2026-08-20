المفرق.. وفاة رئيس بلدية بني هاشم الأسبق الشيخ محمد طلب هريس الشرفات

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ محمد طلب هريس الشرفات، رئيس بلدية بني هاشم الأسبق، بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة المجتمع، عُرف خلالها بسيرته الطيبة ومكانته الاجتماعية الرفيعة.

ونعت عشيرة الشرفات وأبناء محافظة المفرق الفقيد، مستذكرين ما عُرف عنه من الحكمة والوجاهة والكرم والشهامة وحسن المعشر، مؤكدين أن رحيله يشكل خسارة لأهله وعشيرته وكل من عرفه.

وكان للفقيد حضور بارز في الشأن المحلي، من خلال توليه رئاسة بلدية بني هاشم، إلى جانب دوره الاجتماعي كأحد وجهاء عشيرة الشرفات، وما عُرف عنه من السعي في خدمة أبناء مجتمعه والمساهمة في حل القضايا الاجتماعية.

وسادت مشاعر الحزن والأسى بين أهله وذويه ومحبيه، الذين استذكروا الفقيد بسيرته الحسنة وأثره الطيب الذي تركه بين الناس.

ويتقدم أبناء محافظة المفرق وأهالي البادية الشمالية بأصدق مشاعر العزاء والمواساة إلى أبناء المرحوم وذويه وآل الشرفات، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.