مرتفع جوي ضخم يرفع درجات الحرارة الى مستويات قياسية يؤثر على عدة دول عربية

خبرني - تشير آخر مخرجات المحاكاة الحاسوبية في مركز طقس العرب الإقليمي إلى تموضع قبة حرارية قوية فوق أجزاء واسعة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا خاصة الاقسام الشرقية، وذلك نتيجة سيطرة كتلة هوائية شديدة الحرارة في طبقات الجو كافة، تسببت بتسجيل قيم مرتفعة واستثنائية للمرتفع الجوي عند مستوى 500 هكتوباسكال (على ارتفاع يقارب 5.5–6 كيلومترات عن سطح البحر)، وهي قيم تُعد من الأعلى خلال فصل الصيف.

وتنشأ هذه القبة الحرارية نتيجة هبوط الهواء من الطبقات العليا نحو سطح الأرض، حيث يتعرض الهواء أثناء هبوطه إلى عملية التسخين ماتحت الضغط (Adiabatic Compression)، وهي عملية ديناميكية تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهواء وانخفاض رطوبته، ما يعزز استقرار الغلاف الجوي ويحد من تشكل السحب، ويسمح لأشعة الشمس بتسخين سطح الأرض بكفاءة أكبر، لتشتد موجة الحر بشكل ملحوظ، وفقا لموقع طقس العرب.

وبحسب التوقعات، ستؤثر هذه القبة الحرارية على المغرب والجزائر وتونس وليبيا خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى بكثير من معدلاتها المعتادة، مع تسجيل درجات حرارة تلامس 50 درجة مئوية في بعض المناطق، لا سيما الصحراوية والداخلية، فيما تتجاوز درجات الحرارة منتصف الأربعينيات في مناطق واسعة أخرى.