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الكويت.. امرأة تبلغ عن زوجها لحيازته أسلحة وتتسبب في القبض عليه

  • 20 أغسطس 2026
  • 17:59
الكويت امرأة تبلغ عن زوجها لحيازته أسلحة وتتسبب في القبض عليه

خبرني - تحوّلت محاولة سيدة عراقية في الكويت، بحسب روايتها، لحماية زوجها من تبعات قانونية محتملة بسبب حيازته أسلحة، إلى سبب في ضبطه وإحالته للتحقيق، بعدما أبلغت الأجهزة الأمنية عن وجود مسدس وأسلحة أخرى داخل منزل الزوجية.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، تلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا من السيدة، أفادت خلاله بأن زوجها يحتفظ داخل المنزل بمسدس وأسلحة، مشيرة إلى أنها أبلغت عنه خشية تعرّضها للخطر، ورغبة منها في تجنيبه العواقب القانونية المرتبطة بحيازة أسلحة دون ترخيص.

وعلى الفور، انتقل رجال أمن الجهراء إلى المنزل، حيث كانت الزوجة بانتظارهم، وسلمتهم قطعة قماش أخفت بداخلها مسدسًا عيار 9 ملم، قبل أن تخبرهم بوجود أسلحة أخرى داخل المنزل.

وبعد التواصل مع وكيل النائب العام، صدرت توجيهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفتيش المنزل للتحقق من وجود أسلحة إضافية. 

وأسفر التفتيش، بمساعدة الزوجة، عن ضبط سلاحين هوائيين، إلى جانب المسدس، ليصل إجمالي المضبوطات إلى ثلاثة أسلحة.

وانتظر رجال الأمن عودة الزوج من عمله، وبمجرد وصوله إلى المنزل، فوجئ بوجود القوة الأمنية التي ألقت القبض عليه واقتادته إلى المخفر، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم تكشف التقارير المتداولة عن رد فعل الزوج بعدما علم بأن زوجته هي من أبلغت عنه، أو عن تفاصيل إضافية بشأن القضية والإجراءات التي ستُتخذ بحقه.

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