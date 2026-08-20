طواقم تحكيم أردنية ومصرية ولبنانية تدير قمتي كأس السوبر

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن تعيين طواقم تحكيم مباراتي نصف نهائي كأس السوبر الأردني، المقررتين يومي الخميس والجمعة 21 و22 آب 2026، على ستاد عمّان الدولي.

ويدير مباراة الكلاسيكو بين الوحدات والفيصلي التي ستقام الساعة 8 من مساء الجمعة 21 آب 2026، الحكم الدولي أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدون أحمد الرويلي، حمزة سعادة، ووائل حيدر (لبنان) رابعاً، ومحمد محرم حكماً مساعداً احتياطياً، وحكام تقنية الفيديو: محمد معروف (مصر)، وأحمد حسام (مصر) حكماً مساعداً.

وفي قمة الشمال بين الحسين إربد والرمثا التي ستقام عند الساعة 8 من مساء السبت 22 آب 2026، أسندت مهمة إدارة المباراة إلى الحكم، محمد معروف (مصر) للساحة، الحكام المساعدون محمد بكار، أيمن عبيدات، ووائل حيدر (لبنان) رابعاً، وقيس خميس حكماً مساعداً احتياطياً، حكام تقنية الفيديو: أدهم مخادمة، أحمد حسام (مصر) حكماً مساعداً.

وتقام النسخة الحالية من كأس السوبر بنظام جديد، بمشاركة 4 أندية، هي الحسين إربد، بطل دوري المحترفين وكأس الأردن والفيصلي بطل درع الاتحاد ووصيف الدوري والوحدات صاحب المركز الثالث في الدوري والرمثا صاحب المركز الرابع.