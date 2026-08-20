14 ألف شخص قضوا في ألمانيا جراء الحر في الصيف الحالي

خبرني - قضى نحو 14 ألف شخص في الصيف الحالي في ألمانيا بسبب موجات الحر، في رقم يتجاوز بفارق كبير الحصيلة القياسية المسجلة عام 2018، بحسب أرقام تقديرية نشرها الخميس معهد روبرت كوخ، الهيئة الصحية الألمانية.

وسجلت ألمانيا سنة 2018 نحو 8900 حالة وفاة مرتبطة بالحرّ.

فيما قضى نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر في إسبانيا بين الأول من حزيران و19 آب، وهو رقم قياسي لهذه الفترة لم يُسجّل منذ العام 2022، وفق ما أظهرت بيانات نشرها معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد الخميس.

وبالمقارنة، بلغ عدد الوفيات المنسوبة إلى الحر خلال الفترة نفسها من السنة 3073 حالة في العام الماضي و1890 وفاة في العام 2024، فيما سُجلت حصيلة مماثلة عام 2022، مع تقدير عدد الوفيات حينها بنحو 4520.

وشهدت أوروبا الغربية "فترة شهري حزيران وتموز الأعلى حرارة على الإطلاق" منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، وفق ما ذكر مرصد أوروبي، في ظل تفاقم التغير المناخي.

وتُعد أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم شهرا الصيف الأوليان بموجات حر متتالية ودرجات حرارة حارقة وظروف جفاف شديد.

وبلغ متوسط درجات حرارة سطح البحر عالميا في شهر تموز 20,96 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023.