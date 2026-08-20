هل تحضر القهوة في المنزل؟.. 3 أخطاء قد تفسد مذاقها

خبرني - قد تبدو القهوة المنزلية سهلة التحضير، لكن بعض التفاصيل الصغيرة قد تؤثر بشكل كبير في مذاقها، حتى عند استخدام حبوب عالية الجودة.

وبحسب خبراء في تحضير القهوة والتحميص، هناك ثلاثة أخطاء شائعة تحول دون الحصول على فنجان بمذاق قريب من المقاهي المتخصصة، ومنها:

عدم دقة المقادير

تؤثر نسبة القهوة إلى الماء بشكل مباشر في النكهة. فزيادة كمية القهوة أو نقص الماء قد يؤديان إلى استخلاص مفرط ومذاق مر، بينما تؤدي قلة القهوة أو زيادة الماء إلى استخلاص ناقص ومذاق ضعيف أو حامض.

وينصح الخبراء باستخدام ميزان لقياس القهوة والماء بدقة، مع إمكانية البدء بنسبة تتراوح بين 1 غرام من القهوة إلى 16-18 غرامًا من الماء، ثم تعديلها وفق الذوق وطريقة التحضير.

استخدام درجة طحن غير مناسبة

تؤثر درجة طحن حبوب القهوة في عملية الاستخلاص بشكل كبير، لذلك يجب اختيارها وفق طريقة التحضير. فالفرنش برس يحتاج إلى طحن خشن، بينما يتطلب الإسبريسو طحنًا ناعمًا، وتقع القهوة المقطرة بينهما.

ويؤكد الخبراء أن الاستثمار في مطحنة جيدة قد يكون أكثر أهمية من شراء ماكينة قهوة باهظة الثمن، لأن الطحن غير المتجانس يؤدي إلى استخلاص غير متوازن ونكهة أقل جودة.

استخدام ماء الصنبور

يشكل الماء جزءًا أساسيًا من فنجان القهوة، لذلك يمكن أن تؤثر المعادن والكلور والشوائب الموجودة في ماء الصنبور في مذاقها. وينصح الخبراء باستخدام الماء المفلتر للحصول على نكهة أفضل.

كما تلعب درجة حرارة الماء دورًا مهمًا؛ إذ يُفضل أن تتراوح في طرق التقطير المنزلية بين 195 و205 درجات فهرنهايت، بينما قد يؤدي الماء شديد السخونة إلى مذاق مر، والماء الأقل حرارة إلى استخلاص غير كافٍ.

وبالاهتمام بهذه التفاصيل الثلاثة، يمكن تحسين مذاق القهوة المنزلية بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى معدات باهظة الثمن.