الجيش الأميركي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط

خبرني - أعلنت القيادة المركزية الأميركية وصول حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن" إلى منطقة عملياتها في الشرق الأوسط، ضمن انتشار مقرر، لتبدأ مجموعة الحاملة العمل في المنطقة بعد وصولها الأربعاء.

وأوضحت القيادة أن الحاملة كانت، الخميس، تعبر بحر العرب، فيما أفادت تقارير بأنها ستتولى مهمة الحاملة "يو إس إس أبراهام لينكولن" بعد انتشارها لفترة طويلة في المنطقة.

ويأتي وصول حاملة الطائرات "جورج واشنطن" إلى الشرق الأوسط بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها إرسالها لتحل محل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، التي شاركت في العمليات العسكرية ضد إيران.

وخسر الجيش الأميركي خلال الحرب مع إيران نحو 45 طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9 ريبر"، ما يعادل قرابة 25% من إجمالي أسطوله من هذا الطراز.

وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية "طالما اقتضت الحاجة"، في وقت تواصل فيه واشنطن ضغوطها العسكرية والاقتصادية على طهران.