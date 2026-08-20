الأردن .. انخفاض أسعار الذهب في تسعيرة الخميس المسائية

خبرني - انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، في التسعيرة المسائية الخميس، بواقع 30 قرشا، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة الجديدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 90.9 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 86.9 دينار لجهة الشراء، بعد أن كان سعر البيع 91.2 دينار والشراء 87.1 دينار.

كما انخفض سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 بواقع 30 قرشا، ليصل إلى 104.4 دنانير، مقابل 100.4 دينار لجهة الشراء، بعد أن كان 104.7 دنانير للبيع و100.7 دينار للشراء.

وانخفض كذلك سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 18 بواقع 20 قرشا، ليصل إلى 80.6 دينار، مقابل 74.3 دينار لجهة الشراء، مقارنة مع 80.8 دينار للبيع و74.5 دينار للشراء في التسعيرة السابقة.