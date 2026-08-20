بعد وفاة ابنتهما.. أسرة بريطانية تحذر من خطر خوارزميات مواقع التواصل

خبرني - أتهمت أسرة فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 عامًا خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي بتعريضها لمقاطع مصورة تتناول الانتحار بصورة مقلقة، قبل وفاتها في أكتوبر الماضي.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز"، كانت بليك غاليير، من نورثفليت في مقاطعة كِنت، توصف بأنها فتاة مرحة واجتماعية، ولم تكن أسرتها تعتقد أنها تواجه مشكلات تتعلق بصحتها النفسية.

ولكن بعد وفاتها، اطلعت الأسرة على هاتفها واكتشفت أنها كانت تشاهد مقاطع مقلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعادت نشر بعضها.

وقالت شقيقتها تايلا غاليير إن آلية عمل الخوارزميات قد تؤدي إلى اقتراح المزيد من المحتوى المشابه للمستخدم بعد تفاعله مع مقطع معين، محذرة من تعرض الأطفال لمواد قد تتعامل مع الأفكار الانتحارية بصورة غير مناسبة.

وأشارت الأسرة إلى أنها لم تكن على دراية بطبيعة المحتوى الذي كانت بليك تشاهده قبل وفاتها، ما دفعها إلى دعم حملة تطالب بمنع الأطفال دون 16 عامًا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت خططًا لاتخاذ إجراءات تستهدف استخدام الأطفال دون 16 عامًا لمنصات التواصل الاجتماعي، بينها "تيك توك" و"سناب شات" و"إنستغرام"، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في ربيع 2027.

وقد أسست أسرة بليك مؤسسة Blake’s Pink Promise بهدف توفير الدعم النفسي للأطفال، ومولت جلسات إرشاد لـ76 طالبًا في أربع مدارس، إضافة إلى شخصين بالغين.

ومن المقرر إجراء تحقيق رسمي في وفاة بليك خلال العام الجاري، فيما تواصل أسرتها حملتها للحد من تعرض الأطفال للمحتوى الضار عبر الإنترنت.