بسبب فرقة BTS.. (غرامي) تراجع فئة البوب الآسيوي الجديدة

خبرني - تواجه أكاديمية التسجيلات المسؤولة عن جوائز "غرامي" جدلًا بشأن إحدى الفئات الجديدة التي استحدثتها في النسخة المقبلة من الجائزة، ما دفعها إلى فتح مراجعة لمعاييرها، بالتزامن مع قرار فرقة BTS عدم التقدم بأعمالها للمنافسة.

وكانت الأكاديمية قد أعلنت في يونيو الماضي إضافة فئة "أفضل أداء بوب آسيوي" إلى قائمة الجوائز، ضمن خمس فئات جديدة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى توسيع نطاق تكريم الفنانين الآسيويين.

لكن الفئة أثارت انتقادات من متابعين رأوا أن تخصيص جائزة منفصلة للموسيقى الآسيوية قد يؤدي إلى عزل الفنانين عن المنافسة في الفئات العامة، بدلًا من تعزيز حضورهم ضمن الجوائز الرئيسية.

وزاد الجدل بعد إعلان BTS في يوليو أن أعضاء الفرقة السبعة لن يقدموا أعمالهم، بما فيها ألبومهم الأخير ARIRANG، للنظر فيها ضمن ترشيحات "غرامي" لعام 2027. وأكدت الفرقة رغبتها في أن تُقيّم الموسيقى بعيدًا عن تصنيفها وفق اللغة أو المنطقة التي ينتمي إليها الفنان.

وفي 14 أغسطس، قال الرئيس التنفيذي لأكاديمية التسجيلات، هارفي ماسون جونيور، إن الفئة الجديدة تخضع للمراجعة، موضحًا أن بعض الفنانين أبدوا تحفظات بشأن مدى ملاءمتها للموسيقى التي يقدمونها.

وشملت المشاورات ممثلين عن موسيقى K-pop وJ-pop وC-pop والموسيقى الهندية، إلى جانب شركات إنتاج وإدارة فنية، من بينها شركة HYBE، التي تدير أعمال BTS.

وتنص القواعد الحالية على أن تكون اللغة الآسيوية عنصرًا بارزًا في الأغنية حتى تكون مؤهلة للفئة، بدلًا من اعتماد جنسية الفنان أو أصوله معيارًا للمشاركة. وأثار ذلك تساؤلات، خصوصًا مع اعتماد ألبوم BTS الأخير بدرجة كبيرة على اللغة الإنجليزية.

ومن المقرر إغلاق باب التقديم لجوائز 2027 في 21 أغسطس، وإعلان الترشيحات في 16 نوفمبر، فيما يقام الحفل في 7 فبراير 2027 بمدينة لوس أنجلوس.

ولم تكشف الأكاديمية بعد عن شكل التعديل المحتمل، سواء بتغيير اسم الفئة أو شروطها أو إلغائها.