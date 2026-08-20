أغنية سرية بعد رحيله.. رامي عياش يكشف وصيته الفنية

خبرني - كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن إعداده أغنية خاصة أدرجها ضمن وصيته، على أن تُطرح بعد وفاته، مؤكدًا أنه لم يكشف تفاصيلها حتى لأفراد عائلته.

وقال عياش، خلال استضافته في برنامج "شربل يستقبل" عبر منصة CNN Arabic، إنه كتب ولحن العمل الغنائي المقرر أن يرى النور بعد رحيله، متعمدًا إبقاء محتواه وتفاصيله سرًّا إلى حين تنفيذ ما أوصى به.

وكشف الفنان اللبناني في السياق ذاته عن تحضيره لمشروع مسرحي غنائي يعتمد على الحوار المُلحن، إلى جانب عمل غنائي جديد يجمعه بالرابر السعودي قصي.

كما تحدّث عن تجاربه السابقة في الديو الغنائي مع أحمد عدوية ومايا دياب وعبير نعمة، مشيدًا في الوقت نفسه بتجارب عدد من الفنانين الشباب، بينهم الشامي وناصيف زيتون.

وتطرّق عياش إلى تأثير منصات التواصل الاجتماعي في صناعة النجوم، معتبرًا "تيك توك" جعل الوصول إلى الشهرة أسرع، لكنه استشهد باستمرار نجاح أغنيته "خدها حرير"، التي صدرت عام 1999، لتأكيد أن العمل الجيد قادر على تجاوز الزمن.

وفي الشأن السياسي، أوضح أنه رفض في السابق عروضًا للترشح للبرلمان أو تولي منصب وزاري، مفضلًا العمل في مجال الاستشارات السياحية، انطلاقًا من قناعته بأن السياسة قد تفرق بين الناس، بينما يجمعهم الفن.

وتحدث كذلك عن تمسكه بالبقاء في لبنان رغم المخاوف التي يعبّر عنها أطفاله بشأن المستقبل، منتقدًا دور الإعلام في تأجيج الانقسامات الطائفية.

كما استعرض تجربة جمعيته التي أسهمت في تعليم نحو ألفي طفل، موضحًا أن فكرتها بدأت بعد تواصله مع طفلة أمريكية مصابة بالسرطان.

وعلى الصعيد الشخصي، أكد حرصه على تربية أبنائه بعيدًا عن مظاهر الشهرة والامتيازات، وتعليمهم قيم التواضع والإيمان بعيدًا عن التعصب.

واعترف عياش بأنه مر في بداية مشواره بمرحلة "تضخم الأنا" بعد نجاح أغنية "يا مسهر عيني"، قبل أن يدخل في أزمة نفسية استمرت نحو ثلاث سنوات إثر ما وصفه بـ"فخ إعلامي".

وأشار إلى أنه يدير بنفسه مشاريعه في قطاعي المطاعم والفنادق، معتبرًا مسلسل "أمير الليل" أقرب تجاربه الدرامية إلى قلبه، فيما تشكلت مرجعياته الموسيقية من أعمال وديع الصافي وفيروز وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.