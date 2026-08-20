الأردن .. تدابير صحية جديدة لاستيراد البطاطا المجمدة

خبرني - قررت اللجنة العليا للغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، اعتماد تدابير صحية خاصة باستيراد منتجات البطاطا المجمدة نصف المقلية ورقائق البطاطا الطبيعية لسنة 2026، وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية، الخميس.

وألزمت التدابير مستوردي البطاطا المجمدة نصف المقلية ورقائق البطاطا الطبيعية بإرفاق شهادة الصحة النباتية، أو ما يعادلها، صادرة من بلد المنشأ، كشرط إلزامي للاستيراد ضمن تدابير الصحة.

كما ألزمت التعليمات المصانع المحلية بتطبيق جميع اشتراطات استيراد مدخلات الإنتاج، وإرفاق شهادة المنشأ للبطاطا المستوردة من المصادر الرسمية المعتمدة من وزارة الزراعة، وتوفير شهادة الأحواض الزراعية الصادرة عن الجهات الرسمية في بلد المنشأ.

ونصت التدابير على الالتزام بكافة بنود القاعدة الفنية الأردنية رقم "1409/2005" والقاعدة الفنية الأردنية رقم "505/2002" وتعديلاتهما، والصادرتين عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

وأوجبت على المستورد تزويد المؤسسة بشهادات جودة وسلامة الغذاء "HACCP" وشهادة "ISO 22000" الخاصة بالمنشأة المصنعة، على أن تكونا صادرتين عن جهة معتمدة وساريتي المفعول.

وتصبح هذه التدابير نافذة بعد 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، على أن يُستثنى منها أي بضائع مشحونة صدرت بها بوالص شحن موجودة في الموانئ والمستودعات العامة والمراكز الجمركية قبل تاريخ نفاذها.