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قطر: على أمريكا الضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة ترمب للسلام في غزة

  • 20 أغسطس 2026
  • 16:51
قطر على أمريكا الضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة ترمب للسلام في غزة

خبرني - دعا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أكد آل ثاني أن الدوحة تبذل جهودا دبلوماسية دولية مكثفة، بالتنسيق مع الوسطاء المصريين والأتراك، لخلق ضغط دولي على إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تنتهج سلوكا نمطياً يتمثل في تصعيد الانتهاكات وتوسيع دائرة الصراع كلما أبدى الطرف الآخر استعداداً للوفاء بالتزاماته.

وشدد رئيس الوزراء القطري على أهمية الدور الذي تقوم به كل من مصر وقطر وتركيا في حث الفصائل الفلسطينية على الموافقة على الخطة، معتبرا أن ذلك يتطلب في المقابل ضغطا دوليا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها.

وحذر من أن عدم الاهتمام بالملف من قبل أمريكا وأوروبا سيؤدي إلى امتداد التداعيات إلى جميع دول المنطقة، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للانتهاكات التي لا تؤدي إلا إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

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