الأرجنتين تثير الجدل مجددا: حاولوا منعنا من الوصول إلى النهائي

خبرني - استعاد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ذكريات مشوار المنتخب بكأس العالم 2026 عبر فيديو مؤثر حمل رسالة قوية ألمحت إلى وجود حملة منظمة هدفت إلى عرقلة الأرجنتين ومنعها من بلوغ النهائي.

الفيديو استعرض أبرز محطات المنتخب خلال البطولة، وصولا إلى الفوز على إنجلترا في نصف النهائي وبلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية تواليا، رغم الانتقادات والضغوط التي رافقت الفريق طوال مشواره.

وجاء في رسالة الاتحاد: "ما لم يرغب كثيرون في حدوثه، حدث بالفعل.. الأرجنتين وصلت إلى نهائي آخر"، مؤكدا أن المنتخب تمكن من تجاوز كل العقبات والرد داخل الملعب.

كما شددت الرسالة على أن الفريق قاتل حتى اللحظة الأخيرة وخرج من البطولة مرفوع الرأس، رغم خسارته أمام إسبانيا في النهائي.

واختتم الفيديو برسالة مؤثرة مستوحاة من دموع القائد ليونيل ميسي: "قد تفوز أو تخسر، لكن الشيء الذي لا يمكنك فعله هو التوقف عن المحاولة".