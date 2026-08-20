موجات الحر الشديدة تودي بحياة 18 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا

خبرني - كشفت بيانات رسمية عن وفاة نحو 18 ألف شخص في ألمانيا وإسبانيا بسبب موجات الحر القاسية التي ضربت أوروبا هذا الصيف.

فقد سجلت ألمانيا وحدها حوالي 14 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة، بينما بلغ العدد في إسبانيا 4,458 حالة.

وأظهرت البيانات أن نحو 9,600 من الوفيات في ألمانيا وقعت في أسبوع واحد فقط خلال أواخر يونيو، عندما ارتفعت درجات الحرارة إلى ما يزيد عن 40 درجة مئوية، وهي حصيلة تجاوزت الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2018، وتركزت الغالبية العظمى من الوفيات في الفئة العمرية ما فوق 75 عاما، حيث يعتبر التعرض للحرارة عاملا مساهما رئيسيا في تفاقم الظروف الصحية الموجودة لديهم مسبقاً، وفقا لمعهد روبرت كوخ.

وأوضح المعهد في تقريره أن الحرارة لا تدرج عادة كسبب أساسي للموت في شهادات الوفاة، بل يتم استخدام الأساليب الإحصائية لتقدير مدى الوفيات المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الاختلافات في أعداد الوفيات بين السنوات تعزا إلى شدة موجات الحر المتفاوتة، حيث سجل المعهد 8,900 حالة وفاة في عام 2018، مقابل 2,000 أو أقل في سنوات أخرى مثل 2016.

وفي إسبانيا، سجل معهد كارلوس الثالث الصحي العام أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال الفترة من 1 يونيو إلى 19 أغسطس منذ عام 2022، حيث بلغ 4,458 حالة، مقارنة بـ3,073 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي و1,890 في عام 2024، مع تسجيل 4,520 حالة في عام 2022، وذلك باستخدام بيانات نظام مراقبة الوفيات الذي يقارن الوفيات اليومية بالاتجاهات التاريخية والعوامل الخارجية مثل بيانات الطقس.