*
الخميس: 20 أغسطس 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السفير عبيدات يقدم أوراق اعتماده لدى جمهورية الدومينيكان

  • 20 أغسطس 2026
  • 16:35
السفير عبيدات يقدم أوراق اعتماده لدى جمهورية الدومينيكان

خبرني  - قدّم السفير وليد عبيدات، الأربعاء، أوراقَ اعتماده إلى رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية الدومينيكان، خلال مراسم جرت في القصر الوطني في سانتو دومينغو.

ونقل السفير عبيدات تحيّات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس أبينادر، وتمنياته للشعب الدومينيكاني الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.

بدوره، طلب الرئيس أبينادر نقل تحيّاته وتقديره إلى الملك عبدالله الثاني، مشيدًا بسياساته الحكيمة، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الدومينيكانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائب الرئيس راكيل بينيا، ووزير خارجية جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا
تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا
  • 2026-08-20 17:04
فريق طبي بمستشفى الجامعة ينجح باجراء عملية قلب مفتوح معقدة
فريق طبي بمستشفى الجامعة ينجح باجراء عملية قلب مفتوح معقدة
  • 2026-08-20 15:54
اليرموك تقدم 50 منحة جراية لطلبة الدراسات العليا احتفالا بيوبيلها الذهبي
اليرموك تقدم 50 منحة جراية لطلبة الدراسات العليا احتفالا بيوبيلها الذهبي
  • 2026-08-20 15:40
أمانة عمّان تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد
أمانة عمّان تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد
  • 2026-08-20 15:36
الأردن وكندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
الأردن وكندا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
  • 2026-08-20 15:34
النقل البري تطلق الخط التجريبي بين المفرق والزرقاء وجرش
النقل البري تطلق الخط التجريبي بين المفرق والزرقاء وجرش
  • 2026-08-20 15:16