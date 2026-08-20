السفير عبيدات يقدم أوراق اعتماده لدى جمهورية الدومينيكان

خبرني - قدّم السفير وليد عبيدات، الأربعاء، أوراقَ اعتماده إلى رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية الدومينيكان، خلال مراسم جرت في القصر الوطني في سانتو دومينغو.

ونقل السفير عبيدات تحيّات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس أبينادر، وتمنياته للشعب الدومينيكاني الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.

بدوره، طلب الرئيس أبينادر نقل تحيّاته وتقديره إلى الملك عبدالله الثاني، مشيدًا بسياساته الحكيمة، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الدومينيكانية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد نائب الرئيس راكيل بينيا، ووزير خارجية جمهورية الدومينيكان فيكتور بيسونو.