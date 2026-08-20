اكتشاف عضو جديد يختبئ داخل الجمجمة

خبرني - في اكتشاف هام قد يفتح بابا جديدا لعلاج سرطان الدماغ، وجد فريق من العلماء تراكيب مناعية داخل عظام الجمجمة قد تساعد الدماغ على مقاومة الأورام.

وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Nature أن هذه التراكيب، التي اكتشفها علماء من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس لدى الفئران، تشبه "المراكز الجرثومية" الموجودة في العقد اللمفاوية، حيث تتدرب الخلايا المناعية وتستعد لمواجهة التهديدات.

خط دفاع قريب من الدماغ

توصل العلماء إلى أن هذه التراكيب توجد في نخاع عظم الجمجمة، وترتبط بالدماغ عبر قنوات دقيقة تمر من خلال الأم الجافية، وهي الغشاء الواقي المحيط بالدماغ.

ويشير ذلك إلى أن الجمجمة قد لا تكون مجرد غطاء يحمي الدماغ، بل قد تضم أيضا مركزا مناعيا قريبا منه، يمكنه الاستجابة للتهديدات التي تصيبه.

وقال جوناثان كيبنيس، عالم المناعة العصبية والمعد الرئيسي للدراسة، إن هذا الاكتشاف يكشف أن نخاع عظم الجمجمة يمثل مركزا للاستجابات المناعية المرتبطة بالدماغ، وقد يغير فهم العلماء للعلاقة بين الجهاز العصبي والجهاز المناعي.

اختبر العلماء دور هذه التراكيب لدى فئران مصابة بالورم الدبقي، وهو نوع خبيث من أورام الدماغ.

وأظهرت التجارب أن إضعاف نشاط هذه التراكيب أدى إلى نمو أسرع للأورام وانخفاض فرص بقاء الفئران على قيد الحياة. وفي المقابل، أدى تنشيطها باستخدام ثلاثة بروتينات محفزة للمناعة إلى تقوية الاستجابة المناعية ومساعدة الفئران على مقاومة الأورام بشكل أفضل.

ولم يثبت العلماء حتى الآن وجود هذه التراكيب لدى البشر بالوظيفة نفسها، لكن دراسات سابقة رصدت خلايا مناعية مرتبطة بها في نخاع عظام جماجم بشرية، ما يشير إلى احتمال وجودها أيضا لدى الإنسان.

وإذا أكدت الدراسات المقبلة هذا الأمر، فقد يوفر الاكتشاف طريقة جديدة لاستهداف الاستجابة المناعية ضد أورام الدماغ، وربما من خلال الجمجمة وفروة الرأس، بدلا من بعض الإجراءات الجراحية الأكثر توغلا.

ويؤكد العلماء أن هذه النتائج لا تمثل علاجا متاحا حاليا، إذ لا تزال في مرحلة مبكرة وأجريت التجارب الأساسية على الفئران. كما قد يساعد فهم هذه التراكيب مستقبلا في دراسة أمراض عصبية أخرى لها صلة بالجهاز المناعي، مثل ألزهايمر وباركنسون والفصام ومتلازمة كوفيد طويلة الأمد.