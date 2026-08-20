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  • العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل نهاية أيلول

العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل نهاية أيلول

  • 20 أغسطس 2026
  • 16:10
العمل تدعو إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة قبل نهاية أيلول

خبرني  - دعت وزارة العمل أصحاب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية وأصحاب المنازل إلى توفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم بما فيها العمالة المنزلية قبل 30 أيلول المقبل.

وبين الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي قررها مجلس الوزراء بدأت في شهر حزيران الماضي وتنتهي نهاية الشهر المقبل.

ونوه إلى أن فرق التفتيش في الوزارة كثفت جولات تفتيشية في محافظات المملكة كافة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة وتسفيرها.

وأوضح الزيود أن أي عامل غير أردني مخالف بمن فيهم العاملون في المنازل ما لم يقم صاحب العمل أو صاحب المنزل بتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون سيتم وضع إشارة "تسفير" للعامل المخالف على الأنظمة الإلكترونية للوزارة اعتبارا من بداية تشرين الأول المقبل.

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