اليرموك تقدم 50 منحة جراية لطلبة الدراسات العليا احتفالا بيوبيلها الذهبي

خبرني - أعلنت جامعة اليرموك عن تقديم 50 منحة جراية لطلبة برامج الدراسات العليا (الماجستير) من الطلبة الأردنيين والدوليين بمناسبة احتفالات جامعة اليرموك باليوبيل الذهبي لتأسيسها، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2026/2027، في إطار توجهها نحو دعم الطلبة المتميزين، وتعزيز بيئة الدراسات العليا والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العلمية والبحثية المتميزة.

وأعلنت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا عن بدء استقبال طلبات الترشح لهذه المنح حتى نهاية الشهر الجاري، إذ يمكن للطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة التقدم لهذه المنح من خلال موقع الطالب الإلكتروني، فيما يمكن للطلبة غير الملتحقين بالدراسة التقدم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المنح https://studentship.yu.edu.jo/Account/Login.

وأكد رئيس الجامعة مالك الشرايري، أن إطلاق هذه المنح في عام اليوبيل الذهبي للجامعة يجسد حرصها على تحويل هذه المناسبة الوطنية والأكاديمية إلى محطة لتعزيز الاستثمار في الإنسان، ودعم الطلبة المتميزين، وتوفير فرص نوعية تمكنهم من مواصلة تعليمهم العالي وتطوير قدراتهم البحثية والعلمية.

وأضاف إن هذه المنح تأتي انسجاما مع رؤية الجامعة في استقطاب الطلبة المتفوقين أكاديميا وأصحاب المواهب العلمية والابتكارية والبحثية وتمكينهم علميا ومهنيا من خلال برامج الدراسات العليا، وبالتالي رفد البيئة الجامعية بالكفاءات المتميزة ورفع جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

ولفت إلى أن مجلس العمداء أقر تعليمات معدلة للجرايات، بحيث تشمل الطلبة الدوليين لأول مرة، بهدف توسيع دائرة الاستقطاب وتعزيز التنافس والتميز في برامج الدراسات العليا.

وشدد الشرايري، أن هذه المنح لا تقتصر على تقديم الدعم المالي للطلبة إنما تقوم على ربط الدعم بالعمل الأكاديمي والبحثي وخدمة الجامعة، بما يعزز مفهوم الشراكة والمسؤولية، حيث يتيح للطلبة اكتساب خبرات عملية ومهارات مهنية إلى جانب دراستهم العليا، مؤكدا أن الجامعة ماضية في تطوير برامجها وآلياتها الداعمة للطلبة بما يتواءم مع متطلبات التعليم العالي والبحث العلمي الحديثة.

من جهته، أوضح عميد البحث العلمي والدراسات العليا معاوية خطاطبة، أن منح الجرايات تستهدف الطلبة المتميزين وفق أسس مفاضلة تراعي التحصيل الأكاديمي والمهارات والقدرات والخبرات ذات الصلة بالتخصص، مبينا أن المنحة تمنح للفصل الدراسي الواحد وتجدد وفقا للتعليمات ولغاية 4 فصول دراسية، مع إمكانية تمديدها لفصلين آخرين.

وبين أن شروط التقدم تشمل الطلبة الجدد ممن تقدموا بطلب قبول للبرنامج المطلوب حسب الأصول، والطلبة ممن هم على مقاعد الدراسة ممن أتموا بنجاح ما لا يقل عن 9 ساعات دراسية معتمدة من خطتهم بمعدل تراكمي لا يقل عن 88 بالمئة، إضافة إلى ضرورة التفرغ الكامل للدراسة والعمل في الجامعة وعدم الالتزام لأي جهة أخرى، وعدم الحصول على إعفاء أو منحة دراسية أخرى، وعدم صدور عقوبة تأديبية بحق المتقدم، وألا يقل معدله التراكمي في مرحلة البكالوريوس عن 84 بالمئة، أو أن يكون من الثلاثة الأوائل على دفعته في سنة التخرج.

كما تشمل منحا مخصصة للمساعدة في التدريس والبحث أو التشغيل المؤقت للطلبة الأردنيين بنسبة خصم 80 بالمئة على رسوم الساعات المعتمدة، شريطة تسجيل ما لا يقل عن 6 ساعات ولا تزيد على 9 ساعات معتمدة في الفصل الواحد وبسقف عدد ساعات الخطة الدراسية، إلى جانب مكافأة مالية مقدارها 400 دينار شهريا خاضعة لأحكام التشريعات، مقابل تدريس ما لا يقل عن 9 ساعات معتمدة في الفصل أو ما يكافئها، أو العمل بما لا يقل عن 30 ساعة أسبوعيا في الجامعة أو المدرسة النموذجية.

أما منح الجراية المخصصة للطلبة الدوليين، فتتضمن خصما بنسبة 50 بالمئة على رسوم الساعات المعتمدة بالشروط ذاتها المتعلقة بعدد الساعات وسقف الخطة الدراسية، إلى جانب مكافأة مالية مقدارها 400 دينار شهريا، لقاء المهام التدريسية أو العملية المحددة وفق التعليمات.