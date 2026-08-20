أمانة عمّان تباشر بتأهيل مسار ممشى عمان السياحي في وسط البلد

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن مباشرتها بأعمال تأهيل وصيانة مسار "ممشى عمان السياحي" في منطقة وسط البلد، ضمن خطتها لتطوير المناطق السياحية والتاريخية في العاصمة.

وقال المدير التنفيذي لمشاريع أحياء عمّان والمسارات السياحية، محمد أبو زيتون، إنّ كوادر الأمانة ستباشر بأعمال إعادة تأهيل الأرصفة، وتحسين الإنارة، وصيانة ممرات المشاة، وتركيب الدرابزين، بهدف رفع كفاءة المسار السياحي وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والزوار.

وأكّد أبو زيتون، أن الأمانة تعمل بالتعاون مع دائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة على تركيب اللوحات الإرشادية و رموز QR Code لكل موقع أثري وشعبي وسياحي يقع ضمن مخطط المسار السياحي الجديد، بما يسهم في تعريف الزوار بتاريخ المواقع وأهميتها وإثراء التجربة السياحية في قلب العاصمة.

وأشار إلى أن مشروع "ممشى عمّان السياحي" يأتي ضمن رؤية أمانة عمّان لتطوير وسط البلد وإحياء مركزه التاريخي، وجعله وجهة جاذبة للسياحة المحلية والخارجية.