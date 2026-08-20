النقل البري تطلق الخط التجريبي بين المفرق والزرقاء وجرش

خبرني - انطلقت في محافظة المفرق، الخميس، فعاليات التشغيل التجريبي لخط النقل العام المنتظم بين المفرق -الزرقاء، والمفرق -جرش، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام بين المحافظات، بمشاركة الجهات المعنية في المحافظة.

‎وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة إن إطلاق التشغيل التجريبي للخط يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل العام في محافظة المفرق، لما يوفره من خيارات نقل منتظمة وآمنة تسهم بتسهيل حركة المواطنين بين محافظة المفرق ومحافظات الزرقاء وجرش بما ينعكس إيجابا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

‎وأضاف أن المشروع يأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير خدمات النقل العام والارتقاء بمستوى كفاءتها، من خلال توفير وسائط نقل حديثة ومجهزة بأنظمة ذكية تسهم بتعزيز الأمان والراحة وتنظيم حركة النقل، لافتا إلى أهمية الشراكة مع الجهات المحلية في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه.

‎وأشار الخرابشة إلى أن الهيئة ستتابع خلال فترة التشغيل التجريبي أداء الخط بشكل مستمر، بما في ذلك أعداد مرتادي وسائط النقل ومستويات الإقبال على الخدمة، إلى جانب رصد الملاحظات الواردة من المواطنين ومشغلي الخط والجهات المحلية، والعمل على الاستجابة لها ومعالجة أي تحديات قد تظهر خلال المرحلة الأولى.

‎وأوضح، أن التشغيل التجريبي يشكل فرصة عملية لتقييم الخدمة على أرض الواقع والتعرف إلى احتياجات الركاب والمسارات الأكثر طلبا وأوقات الذروة، بما يمكن الهيئة من إجراء التحسينات اللازمة قبل الانتقال إلى التشغيل بالشكل النهائي .

وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة مديرة وحدة الإعلام والاتصال عبلة وشاح، إن إطلاق الخطين يأتي باستخدام أنظمة نقل ذكية متكاملة تشمل كاميرات المراقبة (CCTV)، وأنظمة التتبع الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، وخدمة الـ"واي فاي" المجانية، بما يعزز مستويات السلامة والأمان والرقابة، ويرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام.

وأضافت أن إدخال أنظمة النقل الذكية ضمن تشغيل الخطين يمثل نقلة نوعية في خدمات النقل العام، مشيرة إلى أن كاميرات المراقبة والتتبع الإلكتروني تتيح متابعة الحركة التشغيلية للحافلات والرحلات، فيما يسهم الدفع الإلكتروني وخدمة الواي فاي في توفير خدمات أكثر سهولة وراحة لمستخدمي النقل العام.

وأوضحت الوشاح أن التشغيل التجريبي للخطين يتم بواقع 44 حافلة كبيرة على خط الزرقاء – المفرق، و11 حافلة متوسطة على خط جرش – المفرق، مبينة أن أجرة الرحلة على خط الزرقاء – المفرق تبلغ دينارا وعشرين قرشا، و80 قرشا لطلبة جامعة آل البيت، فيما تبلغ أجرة الرحلة على خط جرش – المفرق 95 قرشا، و47.5 قرشا لطلبة جامعة آل البيت.

وأشارت إلى أن الهيئة خصصت 4 آلاف بطاقة مجانية للمستفيدين على خط الزرقاء – المفرق، و1000 بطاقة مجانية على خط جرش – المفرق، في إطار حرصها على دعم طلبة جامعة آل البيت وتوفير خدمة نقل منتظمة وميسرة لهم.

وأكدت الوشاح أن محافظة المفرق تحظى بخصوصية وأهمية كبيرة في خطط تطوير منظومة النقل العام، نظرا لموقعها الجغرافي ودورها كحلقة وصل مهمة بين عدد من محافظات المملكة، الأمر الذي يجعل تعزيز ربطها بالمحافظات المجاورة، ومنها الزرقاء وجرش، محورا أساسيا في تطوير شبكة النقل المنتظم.

ولفتت إلى أن تشغيل الخطين يسهم في توفير خدمة نقل منتظمة وآمنة وموثوقة، وتسهيل حركة المواطنين وطلبة جامعة آل البيت، وتعزيز الربط بين المفرق والمحافظات المجاورة، بما يرفع كفاءة منظومة النقل العام ومستوى الخدمة المقدمة.

وبينت الوشاح إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع النقل المنتظم وفق البرنامج الزمني المحدد، وصولا إلى استكمال تشغيل الخطوط المستهدفة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في بناء منظومة نقل عام حديثة ومتكاملة ومستدامة.