(بوصلتك المالية) يواصل مساره الوطني بمحطة جديدة في المفرق

خبرني - استضافت هيئة شباب كلنا الأردن في المفرق لقاءً توعويًا ضمن البرنامج الوطني للتوعية والتثقيف الاقتصادي “بوصلتك المالية”، الذي ينفذه مركز الدستور للدراسات الاقتصادية بدعم من شركة CFI الأردن، وبالشراكة مع وسائل الإعلام الوطنية، وذلك في محطته الثالثة ضمن سلسلة لقاءاته في محافظات المملكة، بعد عجلون والسلط.

وتخلل اللقاء، الذي عُقد في مقر الهيئة بمشاركة عدد من الشباب والنساء وممثلي المجتمع المحلي، نقاشات ومداخلات تناولت مجموعة من المواضيع المالية والاقتصادية المرتبطة بإدارة الأموال والتخطيط المالي وفهم الأسواق ومبادئ الاستثمار والوعي بالمخاطر، بما أتاح للمشاركين طرح تساؤلاتهم وتعزيز معارفهم بالأسس التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

وأكد رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية والمدير التنفيذي للبرنامج، عوني الداوود، أن انتقال “بوصلتك المالية” بين محافظات المملكة يهدف إلى توسيع وصول المعرفة المالية وبناء حوار مباشر مع المجتمعات المحلية حول القضايا الاقتصادية والمالية المرتبطة بحياتهم اليومية، مع تركيز خاص على الشباب والنساء.

وأضاف الداوود أن اللقاءات التفاعلية تسهم في تبسيط المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية وتحويلها إلى أدوات عملية تساعد الأفراد على إدارة شؤونهم المالية وفهم الخيارات المتاحة أمامهم واتخاذ قرارات أكثر وعيًا ومسؤولية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، فايق حجازين، إن مبادرة “بوصلتك المالية” تجسد جهدًا وطنيًا يسهم في ترسيخ مفاهيم مالية سليمة وتعزيز الثقافة الاستثمارية في المجتمع، مؤكدًا أن المعرفة المالية تساعد الأفراد على فهم التطورات الاقتصادية وتقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قرارات مدروسة.

وتناول حجازين خلال اللقاء أدوات الأسواق المالية ومبادئ الاستثمار وأسس التعامل مع المخاطر المالية، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التوعوية المتخصصة في تقريب المفاهيم الاقتصادية والاستثمارية من مختلف فئات المجتمع بأسلوب عملي ومبسط.

وبدوره، رحب منسق هيئة شباب كلنا الأردن في المفرق، إسلام الحوامدة، باستضافة البرنامج، مؤكدًا أن أهدافه تنسجم مع رسالة الهيئة في تمكين الشباب وتوسيع معارفهم بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

ويواصل برنامج “بوصلتك المالية” لقاءاته في مختلف محافظات المملكة بدعم من CFI الأردن، وبمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين، ضمن مسار يستهدف توسيع وصول المعرفة المالية إلى مختلف فئات المجتمع.