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الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية

  • 20 أغسطس 2026
  • 14:37
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية

خبرني  - اطلع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الخميس، في مدينة شنجن، على معرض لمجموعة من الشركات التكنولوجية الصينية، ضم آليات وتقنيات متقدمة مرتبطة بالروبوتات وحلول النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وعقد جلالة الملك اجتماعا مع رؤساء هذه الشركات، لبحث آفاق التعاون في البحث والتطوير، وبناء شراكات في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وأشار جلالته إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن، وما يتمتع به من بيئة أعمال مستقرة، يعززان مكانته كمركز إقليمي للخدمات.

وأعرب رؤساء الشركات، التي تعمل على دمج أحدث التكنولوجيا في مجالات الروبوتات وحلول التوصيل الذكية، عن اهتمامهم ببحث فرص التعاون وبناء الشراكات مع الأردن.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، والسفير الأردني في الصين حسام الحسيني.

الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية
الملك يطلع على معرض في شنجن لمجموعة شركات تكنولوجية صينية

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