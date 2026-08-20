وزير النقل يؤكد ضرورة الإسراع بترميم وتأهيل مباني قصر الملك المؤسس في محطة معان

خبرني - أكّد وزير النقل، نضال القطامين، ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال الترميم والتأهيل للمباني التابعة لقصر الملك المؤسس في محطة معان، بما يراعي الطابع التراثي والتاريخي للمباني، ويحافظ على مكوناتها الأصلية.

وشدد القطامين خلال اجتماعه مع اللجنة المشرفة على الأعمال الإنشائية في المباني، على أهمية تنفيذ أعمال الترميم وفق أسس فنية متخصصة تراعي القيمة التاريخية والمعمارية للمباني، والحفاظ على جدرانها وعناصرها الإنشائية الأصلية، بما يصون هويتها ويحول دون المساس بطابعها التراثي.

وأكد ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية وإجراء الكشوفات الحسية والفنية اللازمة، للوقوف على واقع المباني وتحديد الأعمال المطلوبة وأولوياتها، والبدء بتنفيذ أعمال الترميم بالسرعة الممكنة، بما يضمن المحافظة عليها، وإعادة تأهيلها بالصورة التي تليق بقيمتها التاريخية.

وأشار إلى أن قصر الملك المؤسس والمباني التابعة في محطة معان، والتي يتجاوز عمرها مئة عام، تمثل جزءا مهما من الذاكرة الوطنية والتراث العمراني في محافظة معان، مما يستدعي الحفاظ عليها وتأهيلها بما ينسجم مع تاريخها ومكانتها، وإبرازها كمعلم تاريخي يعكس جانبا من مسيرة الدولة الأردنية، وتطور منظومة النقل والسكك الحديدية فيها.

وجرى خلال الاجتماع بحث الإجراءات الفنية اللازمة لأعمال الترميم وآلية متابعة مراحل التنفيذ ميدانيا، بما يضمن المحافظة على المباني وعناصرها التاريخية، وذلك بالتعاون مع الشركة الأردنية لإحياء التراث، وبما ينسجم مع المعايير المعتمدة للحفاظ على المواقع والمباني ذات القيمة التاريخية والتراثية.