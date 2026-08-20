إغلاق كلي لشارع السلام في هذه الاوقات

خبرني - تجري أمانة عمّان الكبرى إغلاقا كليا لمسارب شارع السلام أمام حديقة النشامى، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليلة، ولمدة يوم واحد، لتركيب جسر مشاة حديدي في الموقع.

وقالت الأمانة إن الإغلاق يأتي لغايات تنفيذ أعمال تركيب جسر المشاة، ويتطلب إجراء تحويلات مرورية مؤقتة، حفاظا على السلامة العامة وضمان انسيابية تنفيذ الأعمال.

وأوضحت أن السير القادم من شارع المطار باتجاه البحر الميت سيُحوّل إلى اليمين من جسر مرج الحمام باتجاه دوار البرديني.

أما السير القادم من البحر الميت، فيتم تحويله إلى اليمين باتجاه شارع القدس.

ودعت أمانة عمّان الكبرى المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات كوادر إدارة السير، والتقيد بالشواخص التحذيرية الموضوعة في الموقع، حفاظًا على سلامتهم وضمانًا لانسيابية الحركة المرورية.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة سليمان الشمري إن تركيب الجسر يأتي ضمن خطط الأمانة لتطوير البنية التحتية وتعزيز السلامة العامة لمستخدمي الطريق، والحد من الحوادث المرورية، وتأمين عبور آمن للمشاة.

وبيّن مدير دائرة الإنشاءات هاني المراشدة أن الأعمال ستستمر حتى الساعة الثامنة صباحا، ولمدة يوم واحد فقط.