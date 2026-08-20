كلاب ضالة تهاجم حظيرة أغنام في بلعما وتتسبب بنفوق 12 رأساً

خبرني - هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة حظيرة أغنام في منطقة بلعما بمحافظة المفرق، صباح الأربعاء، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الأغنام وإصابة أخرى، وسط مخاوف الأهالي من انتشار الكلاب بالقرب من المناطق السكنية والمدارس.

وقال صاحب الحظيرة إن نحو 20 كلباً هاجمت الأغنام قرابة الساعة الثامنة صباحاً، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من زوجته أبلغته فيه بالهجوم، قبل أن يعود إلى المكان برفقة أحد أقاربه.

وأضاف أنه وجد لدى وصوله عدداً من الأغنام مصابة، فيما كانت الكلاب تهاجم إحدى الأغنام وهي على قيد الحياة، مشيراً إلى أنهما حاولا إبعادها عن الحظيرة، إلا أن بعضها اتجه نحوهما، قبل أن يتمكنا لاحقاً من طردها.

وبحسب صاحب الحظيرة، أسفر الهجوم عن نفوق نحو 12 رأساً من الأغنام، فيما تعرضت رؤوس أخرى لإصابات بالغة نفق بعضها لاحقاً، مقدراً خسائره المالية بنحو 4 آلاف دينار.

وأشار إلى أن الكلاب بقيت في محيط المنطقة بعد إبعادها عن الحظيرة، وشوهدت بالقرب من مدرسة للفتيات، ما أثار مخاوف السكان على سلامة الطلبة والأطفال والمارة.

وطالب أهالي المنطقة الجهات المختصة بالتعامل مع انتشار الكلاب الضالة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخاطرها، مؤكدين أن تكرار ظهورها بالقرب من التجمعات السكانية والمدارس بات يشكل مصدر قلق على سلامة السكان وممتلكاتهم.