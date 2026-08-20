بادو الزاكي يفتح ملف حراسة مرمى «النشامى» ويكشف ملاحظته على أبو ليلى

خبرني - فتح المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي بادو الزاكي، ملف حراسة المرمى في صفوف «النشامى»، خلال أول مؤتمر صحفي له عقب توليه مهمة تدريب المنتخب.

وأكد الزاكي أن حراس مرمى المنتخب الوطني «ليسوا سيئين»، مشيراً إلى أن القائمة تضم يزيد أبو ليلى، وعبدالله الفاخوري، ونور بني عطية، وأنهم يمتلكون الإمكانات التي تؤهلهم لحماية عرين المنتخب.

وتطرق المدرب المغربي إلى مستوى الحارس يزيد أبو ليلى، لافتاً إلى أن زيادة وزنه خلال الفترة الأخيرة قد تكون أحد الأسباب التي أثرت على مستواه وأدت إلى تراجعه نسبياً، مؤكداً أهمية الجاهزية البدنية إلى جانب المستوى الفني لحراس المرمى.

ويأتي حديث الزاكي عن حراسة المرمى في وقت يحظى فيه هذا المركز باهتمام كبير من الجماهير الأردنية، التي تترقب خيارات المدرب الجديد قبل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027.