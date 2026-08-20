خالد الصاوي يخضع لجراحة عاجلة في القاهرة

خبرني - كشف الفنان المصري خالد الصاوي عن خضوعه لجراحة دقيقة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث ما زال يرقد بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة تحت رعاية طبية دقيقة.

وكتب خالد الصاوي منشوراً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال خلاله: "في الجراحة، أفقت على 3 أشقاء رباطنا ممتد من السبعينيات، عمرو ومنى وطارق. استأمنتهم على أهم ما لدي لو حصل لي شيء، نلتقي كل مدة وكأننا كنا معاً بالأمس في فسحة المدرسة، والخروج معاً بعد انتهاء اليوم الدراسي، وركوب حافلة المدرسة والنادي.. إخوتي الذين لم تلدهم أمي".

ولم يكشف الصاوي عن تفاصيل أزمته الصحية التي أبعدته عن الأضواء خلال الفترة الماضية، فيما سيقضي فترة من النقاهة بمنزله بعد خروجه من المستشفى.

وليست هذه الجراحة الأولى التي خضع لها خالد الصاوي، حيث تعرض منذ عدة سنوات لأزمة صحية قاسية استدعت دخوله المستشفى، حيث كان يعاني من انزلاق غضروفي ثلاثي، وخضع وقتها لجراحة بالعمود الفقري، إلا أنها لم تؤتِ بالنتائج المرضية، فاضطر إلى الخضوع إلى بروتوكول علاجي يعتمد على الكورتيزون، مما تسبب في زيادة وزنه بشكل كبير.

يذكر أن خالد الصاوي استطاع التخلص مؤخراً من وزنه الزائد، وكشف في تصريحات إعلامية سابقة أنه أصيب بالاكتئاب، إلا أنه قرر بعد ذلك إنقاص وزنه باتباع نظام غذائي قاس، والذي جاءت نتائجه مذهلة للغاية حيث استعاد رشاقته ولفت الأنظار بعد خسارة وزن كبير.

وكانت آخر أعمال الفنان خالد الصاوي مشاركته في بطولة فيلم "شمشون ودليلة" الذي يعرض بالسينمات حالياً، من بطولة أحمد العوضي ومي عمر وتأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، وكذلك فيلم "صقر وكناريا" مع محمد إمام وشيكو ويارا السكري، وتأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي.