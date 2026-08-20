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لبنان يستأنف صادراته للسعودية

  • 20 أغسطس 2026
  • 13:06
لبنان يستأنف صادراته للسعودية

خبرني - شهد معبر المصنع الحدودي، احتفالا ببدء استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية، بحضور وزير الأشغال فايز رسامني، الذي أكد أن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة الاقتصاد اللبناني.
وأوضح رسامني أن وزارته تعمل على ضبط المعابر وتطوير الصادرات اللبنانية، مشيرا إلى أن لبنان يجتمع بشكل دوري مع الجانب السوري لتطوير اقتصاده وتذليل العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري.
وأكد أن العمل جار على افتتاح معبر العبودية، مما سيسهم في تخفيف الزحمة على معبر المصنع، مع التركيز على المسارات البديلة التي تنشأ في المنطقة لتسهيل حركة البضائع وتعزيز التبادل التجاري.

واعترف رسامني بأن إمكانيات لبنان محدودة، مشددا على حاجة البلاد إلى استثمارات من الدول الصديقة، وخاصة من السعودية، لتعزيز قدراته الاقتصادية وتطوير بنيته التحتية، ومؤكدا أن لبنان يدرك ما حصل في الماضي وكيف فقد الثقة مع المملكة، لكنه يسعى اليوم إلى استعادة هذه الثقة من خلال الالتزام بالشفافية وتطوير بيئة الأعمال، بما يخدم المصالح المشتركة ويعيد لبنان إلى موقعه الطبيعي كشريك اقتصادي موثوق في المنطقة.

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