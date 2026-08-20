الزاكي: لم آتِ للبدء من الصفر بل للحفاظ على المكتسبات وتطوير المجموعة

خبرني - أكد المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي بادو الزاكي، الخميس، أنه يهدف إلى الحفاظ على مكتسبات "النشامى" وتطوير المجموعة وإضافة أفكار جديدة، مشددا على أن المنتخب سيكون فوق الجميع، وأن بابه سيبقى مفتوحا أمام كل لاعب يستحق الانضمام إليه.

وقال الزاكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الأردني لكرة القدم لتقديمه مدربا جديدا للمنتخب الوطني، إن الثقة التي منحه إياها الاتحاد لتولي المهمة تمثل "شرفا كبيرا ومسؤولية كبيرة"، في ظل القيمة التي يتمتع بها المنتخب ومكانته الخاصة لدى جماهيره.

وأضاف أنه تابع مسيرة المنتخب الوطني وتطوره والإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الأخيرة، مشيدا بالعمل الذي قدمه المدربان السابقان الحسين عموتة وجمال سلامي.

وأوضح الزاكي أنه لم يأت لبدء العمل من الصفر، قائلا: "جئت للحفاظ على المكتسبات، وتطوير المجموعة، وإضافة أفكار جديدة".

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يمتلك لاعبين يتمتعون بالجودة والطموح والخبرة، فيما يمتلك الجمهور سقفا عاليا من الطموحات، مؤكدا أن الهدف يتمثل في بناء منتخب قوي ومنتظم، يتمتع بشخصية قوية ويقاتل على كل كرة وكل نقطة.

وشدد الزاكي على أنه سيعمل على احترام جميع اللاعبين ومساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وأكد أن باب المنتخب الوطني سيبقى مفتوحا أمام أي لاعب يستحق الانضمام إليه، سواء كان يلعب في الدوري الأردني أو خارج البلاد، موضحا أن معايير الاختيار تقوم على الجاهزية والمستوى الفني والانضباط والروح القتالية والرغبة في حمل قميص المنتخب.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد أعلن تعاقده مع الزاكي لتولي مهمة تدريب المنتخب الوطني لمدة عام، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.