كاتس يهاجم أردوغان: من الأفضل له مواصلة خطاباته الجوفاء بدلا من المغامرات في سورية

خبرني - هاجم وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعياً إياه إلى الابتعاد عن أي تحركات أو تدخلات في الساحة السورية.

وقال كاتس إن «من الأفضل لأردوغان مواصلة خطاباته الجوفاء أمام البرلمان التركي، بدلاً من خوض المغامرات في سوريا»، في إشارة إلى الدور التركي المتصاعد في الملف السوري.

وأضاف أن إسرائيل لن تسمح لأي مسؤول بتهديد أمنها، محذراً من اختبار إصرارها في الدفاع عن نفسها.

وتأتي تصريحات كاتس في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب على خلفية التطورات في سوريا، ولا سيما بعد استهداف قوات الاحتلال مواقع عسكرية سورية بزعم منع أي وجود أو نفوذ عسكري تركي قد تعتبره إسرائيل تهديداً لها.