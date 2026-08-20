بعد وفاته المفاجئة.. انهيار لورا خليل في جنازة زوجها

خبرني - دخلت الفنانة اللبنانية لورا خليل في حالة من الانهيار خلال مراسم تشييع جثمان زوجها نجيب عقيقي إلى مثواه الأخير، وسط أجواء حزينة.

وظهرت لورا خليل متأثرة خلال مراسم التشييع، وبدا عليها الحزن الشديد والانهيار أثناء وداع زوجها، فيما حضر عدد من أفراد العائلة والأصدقاء لمؤازرتها والوقوف إلى جانبها خلال هذه اللحظات الصعبة.

شهدت مراسم تشييع جثمان زوج الفنانة اللبنانية أجواء حزينة، إذ حرص المقربون من أسرة الراحل على الحضور وتقديم المواساة للفنانة وأسرتها، ومساندتهم خلال مراسم الوداع.

وكان نجيب عقيقي، زوج الفنانة اللبنانية لورا خليل، قد توفي إثر حادث مفاجئ وقع خلال وجوده في غانا، لتنتهي بذلك حياة زوجية جمعت بينهما لأكثر من عقدين.

ووفقًا لما تداولته وسائل إعلام لبنانية، تعرض عقيقي لصعقة كهربائية قاتلة بعدما تسرب تيار كهربائي إلى مصدر للمياه أثناء استحمامه، ما أدى إلى وفاته.

وكان آخر ظهور للمهندس نجيب عقيقي، زوج لورا خليل، قبل وفاته في الحادث الذي وقع بغانا، من خلال مقطع فيديو نشرته زوجته قبل نحو أسبوعين، وظهر خلاله إلى جانبها داخل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

ونعت الفنانة اللبنانية لورا خليل زوجها، الذي توفي إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال وجوده في غانا، معبرة عن حزنها العميق لفقدانه. ونشرت لورا خليل عبر حسابها على «إنستغرام» رسالة نعت فيها زوجها، وقالت: «تكن مشيئتك يا رب، نفسك بالسما يا قلب لورا».

بدأت لورا خليل مشوارها الفني خلال تسعينيات القرن الماضي، وقدمت على مدار سنوات عددًا من الألبومات والأغنيات، من بينها «أهل الغرام» و«روق أعصابك» و«حكاية».

وتنوعت تجربتها الغنائية بين أكثر من لون ولهجة، فقدمت أعمالًا باللهجة البيضاء والبدوية والشعبية، ما أتاح لها تقديم أعمال غنائية متعددة الأنماط خلال تجربتها الفنية.

وفي عام 2025، طرحت الفنانة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «هسّه»، كما تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة العراقية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطتها لمواصلة نشاطها الفني.